تراند اليوم : سما المصري لمرتضى منصور: خسرت قضية ابن قمر وتدافع عن قاتل

أصدرت محكمة (جنايات الطفل)، في مجمع محاكم (شبين الكوم)، الكلية في محافظة المنوفية بمصر حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”شهيد الشهامة” التي قتل فيها الطالب محمود البنا على يد آخرين كان قد تصدى لهم أثناء تحرشهم بفتاة.وقررت المحكمة سجن المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي لمدة 15 سنة، وسجن إسلام إسماعيل خمس سنوات.

الرقاصة، سما المصري مباشرة بعد إدانة المجرمن، هاجمت المستشار مرتضى منصور،الذي دافع عن القاتل(محمد أشرف)، وكتبت: (مستشار وهو ولا مستشار ولا نيلا علي دماغه واتفصل من القضاء مااستقالش ذي ماهو بيهري ومحامي علي قده كمان يروح يترافع ضد محمد راجح القاتل…مرتضي المحامي دا خسر قضيه ابنه في أنه يرجعه مجلس الشعب وخسر كل قضاياه ضد ممدوح عباس وهاني العتال واتحامي في الحصانه ومارضيش يروح يتحقق معاه في قضيه أموال عامه لنادي الزمالك وخسر قضيه قمر اللبنانيه وموضوع نسب ابنها لجمال مروان).

وتابعت: (وخسر قضيه احمد عز وقضيه نسب ولاد زينه له وجاب ١٥ سنه سجن لاخو كهرباء وخسر كل قضاياه ضد كل اللي هزاوه وشتموه ومنهم الالتراس اتفتون وحبسهم وبرضو خرجوا شتموه تاني وكان المحامي بتاعي انا شخصيا وماكسبش ولا قضيه ليا عشان كده لغيت له التوكيل ..بعد كل دا عايزينه يكسب قضيه محمود البنا ويجيب للقاتل اعدام؟؟ حب ياخد لقطه وشو علي قفا الواد الغلبان القتيل والقضيه فقدت تعاطف الشباب من يوم مادخل محامي فيها واهو نيل الدنيا بنيلا وليه مااترافعش عن القتيل من اول القضيه؟ليه بعد فضيحه الفيديو الجنسياياه؟؟.. ياأخي… حا.. ولا بلاش عيب).

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر الماضي حيث أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه الطالب “محمود محمد سعيد البنا” (18 عاما)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” أثارت غضب المتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.

سليمان البرناوي-الجزائر