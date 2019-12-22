شاهد: بدموع راغب علامة يودع أحلام

ودّع الفنان اللبناني، راغب علامة زميلته بلجنة التحكيم في برنامج"ذا فويس"، الفنانة الإمارتية أحلام بطريقته الخاصة بمناسبة نهاية البرنامج.

ونشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ فيديو رفقة الفنان اللبناني راغب علامة في كواليس آخر حلقة من برنامج ''ذو فويس''، الموافقة ليوم السبت 21 ديسمبر 2019.

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وودّع راغب زمليته أحلام قائلا: "أقسم بالله رح اشتقلك"، وظهر معه ابنه خالد علامة الذي عبّر بدوره عن الحبّ المتبادل بينه وبين أحلام.

وفاز مهدي عياشي من فريق راغب علامة بلقب نجم ''ذو فويس'' في موسمه الخامس على قناة ''ام بي سي''.

يذكر أن منافسات الموسم الخامس انطلقت مساء الخميس 21 سبتمبر الماضي، بأولى حلقات مرحلة الصوت وبس، ويشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء لجنة التحكيم، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الماضي كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.