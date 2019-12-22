شاهد : حقيقة الأصوات المخيفة في البحر و"الحوت الأزرق" يتصدر تويتر بمصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بمقاطع فيديو لأصوات غريبة ومخيفة من البحر الأبيض المتوسط ، حيث أصدرت وزارة البيئة بيان يوضح حقيقة ما تم تداوله منصات التواصل.

سر سماع صوت الحوت الأزرق في ليبيا ومصر والجزائر؟

ومن جهتها، أعلنت وزارة البيئة المصرية، أن المقطع المتداولة بمنطقة الساحل الشمالي والأصوات الصادرة عن الحوت الأزرق مفبركة تماما، وهي لا تتطابق مع تلك التي تصدرها الحيتان.

وقالت وزارة البيئة إنه في إطار متابعتها لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحوت الأزرق، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع.

وتابعت أن تحقيقاتها توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي. ورجحت أن يكون قد تم اصطناع وفبركة تلك المقاطع عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو.

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وأكدت وزارة البيئة المصرية أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.

وقال أحد المغردين عبر تويتر : " انتشار اشاعة صوت الحوت الازرق هو عباره عن تركب ودبلجه لصوت الحوت لإخافة الناس دون معرفة السبب، لكن متاكد ان السب عقيم صوت مخلوق اخافكم بهذا الشكل".

وأوضح موقع “بي بي سي”، في تقرير له عن الحوت الأزرق، أنه يعدّ الحيوان الأكبر على سطح الأرض، وأن علماء في علوم الأحياء البحرية، رجحوا أن عوامل وظروف هيّأت للحوت الأزرق لأن يكون أكبر الحيوانات حجما على الأرض.