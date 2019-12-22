شمعة واحدة في احتفال الفنان جورج وسوف بعيد ميلاده

نشر الفنان السوري جورج وسوف على حسابه الشخصي عبر منصة الانستغرام، صورة تجمعه مع ابنيه جورج جونيور وحاتم وسوف خلال احتفال عائلي بسيط بمناسبة ذكرى ميلاده الـ 59.

وأظهرت الصورة جورج وسوف برفقة أولاده داخل إحدى مطاعم سوريا، خلال احتفال بعيد ميلاده الذي يصادف غداً 23 كانون الأول/ديسمبر.

وعلق جورج على الصورة مازحاً: "منيح حطّوا شمعة وحدة حتى ما يفضحوا عمري"، وقد لاقت اعجاب الكثير من المتابعين والجمهور، وفقاً لموقع القدس العربي.

يذكر مؤخراً أنه أثير شائعات عن وفاة الفنان جورج وسوف إثر إصابته بأزمة قلبية، تبين لاحقا أنها غير صحيحة، لكن أنباء تتحدث عن أنه يتابع حاليا علاجه من الشلل المؤقت الذي أصيب به قبل سنوات.



