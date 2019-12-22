تراند اليوم : هيفا وهبي سنة 2019 المرض وتخلّي محمد الوزيري عنها وظهور ابنتها مع حفيدتيها

غابت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي طيلة شهر رمضان، ولم تنشر الا مشاهدها في مسلسل (واد سيد الشحات) وأطلت كضيفة شرف.

وفي عيد الفطر قرّرت البوح عن وعكتها الصحية التي أصابتها قبل شهر، وطلبت من جمهورها الصلوات، ما يعني أنها كانت حقًا متعبة!

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في البداية مرّت تغريدتها بشكل عاديّ، لم يكترث النجوم في لبنان ولا في الوطن العربي لحالتها الصحية، رغم أنها تدعم كل من يقع بورطة صحية أو معنوية، وكتبنا مقالًا عاتبنا فيه كل النجوم وتمنيّنا أن تعود إلى جمهورها.

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بعد مقالنا، كانت الفنانة اللبنانية إليسا أول نجمة لبنانية تتمنى الشفاء العاجل لزميلتها، وقبلها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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غيابها عن السوشيال ميديا زاد التكهّنات حول حقيقة مرضها ومما تعانيه. مكتبها الإعلامي نفى اصابتها بفيروس في الكبد، وشقيقتها قالت إنها تعاني من انفلونزا وبدأت تتحسن.

أما ما وصلنا عن حالة هيفا فالتالي:

عانت من حرارة مرتفعة جدًا واستمرت لغاية ٣ أسابيع قبل أن تقرر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في إحدى مستشفيات بيروت – الحمرا، ليكتشف الأطباء إنها مصابة بفيروس في الكبد ساهم بارتفاع حرارتها وما تبعها من ارهاق جسدي.

ذهبت الى المستشفى وخضعن للعلاجات الطبية اللازمة على يد أهم الأطباء في لبنان، لم نذكر أسماءهم ولا رقم غرفتها في المستشفى احترامًا لخصوصيتها.

زينب فياض تتوسل رؤية أمّها

حين أعلنت هيفا عن وعكتها الصحية، تلقيّنا عشرات الرسائل على بريدنا الالكتروني وهواتف الخليج 365 من أشخاص مجهولين يتحدّثون عن رغبة وتوسّل زينب لرؤية والدتها، ننشر رسالة من الرسائل علّهما تتصالحان وتطويان زمن الخلاف بينهما.

ومن جهتنا، نتمنى أن تعود هيفا إلى جمهورها من جديد، وتتواصل معهم بعدما تتخلّص من هذه المحنة التي أصابتها.

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والدة هيفا لم تفارقها في المستشفى، وبقيت معها إلى جانب مدير أعمالها سابقًا وحبيبها محمد الوزيري، وقيل إنه السبب وراء منع زينب رؤية أمها وهددته بفضحه لكنها لم تفعل.

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كانت كاللعبة في المستشفى قبل أن تغادرها، لتعود إلى نشطاتها الفنية، ويعلن محمد وزيري تخلّيه عن ادارة أعمالها بعدما تعرض لشتائم بعد رفضه للشاذين جنسيًا واتهمت البعض له بأنه السبب بتراجع هيفا.

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كما هاجم فرقة مشروع ليلى بعد إلغاء حفلها في مهرجان بيبلوس، وهاجم الشاذين جنسيًا.

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بعد مهاجمته للفرقة اللبنانية، أطل إيلي باسيل وقال إنه يملك وثائق عن غدر الوزيري لهيفا، وكيف أوقف مشروع فيلم لها، وإنه يطعنها من الخلف، وأن الوزيري طعن بهيفا وعرض على المخرج إسمًا آخر غير هيفا.

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بعد يومين، ترك محمد وزيري هيفا مهنيًا وقال إنه لن يعمل كمدير أعمال لها بعد الآن، لكنها ستبقى حبيبته، وعبّر عن استيائه من كم الشتائم بحقه.

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بعد كل هذه الضجة، تواصلت الزميلة نضال الاحمدية مع محمد وأحرت معه لقاءًا مطوّلًا، برهن فيه إنه بريء من كل التهم وانه ترك هيفا عمليًا لكنها ستبقى الأقرب لقلبه ورفض البوح ما اذا كانت حبيبته ام لا.

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