مهدي عياشي يحظى بأحلى صوت في ذا فويس لعام 2019

حقق المطرب التونسي مهدي عياشي نجاحاً ساحقاً واستطاع أن يفوز بلقب أحلى صوت للموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" وذلك بعد أن تألق بأداء أغنية مدرسة الحب لكاظم الساهر خلال العرض النهائي.

وأسدل الستار في ليلة السبت على آخر حلقات الموسم الخامس من البرنامج، بعدما تنافس عياشي من فريق راغب علامة، مع إيمان عبد الغني من فريق أحلام، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي، ورضوان الأسمر الذي مثَّل فريق سميرة سعيد.

إلا أن تصويت الجمهور انحاز في نهاية المطاف إلى المتسابق التونسي، الذي استطاع في كل ظهور مباشر أن يبهر الجمهور والمدربين الأربعة.

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واستحوذ الموسم الذي امتد على مدار الأشهر الماضية على اهتمام الجمهور، في ظل الشكل الذي تم تقديمه بتواجد لجنة مدربين بشكل جديد.

وفي ظل تنوع الأصوات المميزة كانت هناك منافسات شرسة طيلة مراحل البرنامج حتى الوصول إلى العروض المباشرة، وتمكن عياشي في النهاية أن ينضم إلى 4 نجوم حملوا اللقب من قبله.

ووفقا للعربية، قدم مهدي عياشي خلال العرض النهائي أغنية "مدرسة الحب" لكاظم الساهر، ونال إشادة مدربه علامة، وتمكن في النهاية من حصد اللقب.