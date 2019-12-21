شاهد: دخل بسيارته إلى المطار كطائرة ودمر كل شي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرجل يقود شاحنة "بيك أب"، بسرعة كبيرة جدا، بجدار مطار فلوريدا، واخترق قاعة الاستقبال ودمر ممر الأمتعة الخاص بالمطار.

وسجلت عدسات الكاميرا الحادث المروع، الذي وقع في وقت مبكر من صباح الخميس، حيث دخلت سيارة بسرعة فائقة مطار "ساراسوتا برادنتون" الدولي، ما تسبب بدمار أثاث المطار.

وبحسب مدير المطار، فإن السائق، خوان مونسيفيس ( 40 عاماً)، اقتحم سياج المطار الغربي، قرابة الساعة 3 صباحا، بسرعة عالية جدا، لتدخل سيارته مبنى المطار وترتطم بسكة الأمتعة، وفقا لـ(سي إن إن).

وكانت عدسات الكاميرات، قد رصدت السيارة تسير بسرعة كبيرة على الطريق، واستبعدت التحقيقات أن يكون السائق، الذي دخل المشفى على أثر إصابات خطيرة، مخمورا.

وحاول موظفو المطار تجنب الإصابة عند تطاير الشظايا، والتي خلفت دمارا شاملا داخل المبنى، قدرت تكاليفه بنحو 250 ألف دولار.