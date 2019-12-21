شاهد: حلا شيحة تثير ضجة بـ”فستان مثير” بمهرجان نايل دراما

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، بمقطع فيديو، للفنانة حلا شيحة أثناء تكريمها بمهرجان النايل دراما، حيث شهد الحفل تكريم الفنانة كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال".

ونشرت الفنانة شيحة عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لها أثناء استلامها الجائزة، معلقة "متشكرة على جائزة النايل دراما عن دوري في مسلسل زلزال رمضان 2019 بهديها لجمهوري وكل المتابعين على صفحتي وكل حبايبي".

وكرم مهرجان النايل دراما، أسرة مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وشهد الحفل تكريم العديد من الفنانين والممثلين.

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وظهرت الفنانة حلا شيحة، بفستان مثير لامع وله فتحة من الأسفل، كشفت عن ساقيها، ما عرضها لبعض الانتقادات، وحصد الفيديو أكثر من 140 ألف مشاهدة، خلال الساعات القليلة الماضية .

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة، خلال لقاء تلفزيوني، عن الحقيقي لأول مرة وراء ارتدائها الحجاب ثم النقاب لمدة 11 عامًا، معتبرة أنّ تجربتها كانت ”جميلة وقاسية“ في نفس الوقت، خاصة أنها جاءت فجأة وبدون تمهيد.

وقالت الفنانة المصرية، إنّها فضلت ارتداء الحجاب رغبة منها في ”الابتعاد عن الشهرة الكبيرة التي كانت تلاحقها في ذلك الوقت بعد نجاح أفلامها خاصة (السلم والثعبان) و(تايه في أمريكا) وغيرهما“، مما دفعها لتفضيل العزلة.