شاهد: نجوى كرم ترقص بثوب "بابا نويل"

زارت الفنّانة اللبنانية نجوى كرم جمعية "أيام الرجا" في لبنان للاحتفال مع الأطفال بعيد الميلاد، حيث ظهرت نجوى كرم بملابس شخصية بابا نويل الشهيرة وتحمل في يدها جرسا.

هذا ويستعد الملايين من الأشخاص للاحتفال بالمناسبة من خلال اقتناء الهدايا وتزيين البيوت بالأضواء على غرار بائعي المحلات، الذين يقومون بدورهم بتزيين واجهات محلاتهم بالأضواء والشموع وبأشجار عيد.

الميلاد التي تضفي طابعا جميلا ينعكس على المارين كما تعج شوارع المدن الرئيسية بالمواطنين القادمين للاحتفال وقضاء أفضل الأوقات.

وفي وقت سابق، هنئت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها الشخصي وغردت قائلةً: "ينعاد على كلّ الأمّة العربية بالخير والسلام".