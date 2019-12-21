شاهد: أول ظهور للأمير السعودي محمد نايف

خرج الأمير السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز على جمهوره السعودي المحب له في أول ظهور منذ مدة طويلة وذلك خلال حفل عقد قران ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف وسط احتفاء من محبيه ليرد عليهم بذات الأسلوب بالقول إنه يحبهم.

وتداول مغردون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخيه محمد بن سعود بن نايف في العاصمة السعودية الرياض.

وأثناء تواجده بجوار سيارته، وقيام عدد من المواطنين بتقبيل يده، قال البعض موجها كلامه للأمير محمد بن نايف: "نحن نحبك"، فرد عليهم بالقول و"أنا أحبكم" أيضا، وحظي هذا التصريح بثناء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ووفقا لروسيا اليوم، بدا عشرات المواطنين السعوديين في الفيديو، وهم يحيطون بالأمير محمد بن نايف ويلتقطون الصور معه ويدعون له بمديد العمر ووفير العافية، ويعلنون عن تعاطفهم معه.

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز وعم الأمير نايف في حفل الزفاف، وظهر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية الشهيرة بالسيف.

يشار إلى أن الملك سلمان عين ابن أخيه الشقيق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا للعهد فور تربعه على عرش المملكة، وكان من المتوقع أن يكون هو أول ملك من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، قبل أن يعاود إحلال ابنه محمد محله مما اضطر الأمير نايف للتنازل عن الحكم لصالح ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، والذي كان وليا لولي العهد.