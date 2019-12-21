تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام

كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية أنغام، أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة وعلى إثرها دخلت إحدى مستشفيات مصر أمس الجمعة، لإجراء فحوصات طبية، ذلك قبل أيام من إحيائها حفل غنائي في السعودية.

وأوضحت المصادر، أن الفنانة المصرية أنغام دخلت المستشفى وتم إجراء تركيب دعامة للكلى، بعد ان تبين وجود حصوة، على أن تجري عملية لتفتيت الحصوة بعد عودتها من السعودية، وحالتها الصحية باتت مستقرة.

يذكر أن أنغام سوف تغادر اليوم إلى السعودية، استعدادًا لإجراء بروفات حفلها، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة ياسر بو علي"، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبد الواحد.

يشار الى أن أنغام، أحيت حفلاً غنائيًا في أوائل شهر ديسمبر على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هاني فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض، وفقاً لموقع مصراوي.

حيث طلب أحد المعجبين من أنغام الزواج، قائلًا "بحبك.. اتجوزيني"، ثم طلب منها أن تغني "أكتبلك تعهد"، لترد عليه "هنكتبه أكيد دلوقتي"، قدمت العديد من أغانيها في الحفل، ومنها: "بقول بنساك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".