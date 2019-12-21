مؤسسة ألمانية تكشف عدد سكان العالم في رأس السنة الميلادية الجديدة

كشفت مؤسسة الألمانية في تقديرات عن عدد سكان العالم بحلول السنة الميلادية الجديدة 2020 والذي يتوقع أن يبلغ 7,75 مليار نسمة ، حيث أعلنت أن عدد سكان العالم سيزيد بذلك بمقدار 83 مليون نسمة مقارنة بعام سبق وتعادل هذه الزيادة عدد السكان الحالي لألمانيا.

وبحسب بيانات المؤسسة، يولد كل ثانية 2.6 إنسان جديد في المتوسط، وذلك بعد طرح عدد حالات الوفاة من المواليد.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة بحلول عام 2023.

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وأشارت المؤسسة إلى أن خصوبة النساء في أفريقيا تبلغ حاليا في المتوسط 4.4 طفل لكل امرأة، بزيادة قدرها طفلين مقارنة بالمتوسط العالمي (2.4 طفل لكل امرأة)، وفقا لصحيفة القدس المحلية.

وبحسب توقعات حديثة للأمم المتحدة، سينمو عدد السكان في أفريقيا من نحو 1.3 مليار نسمة حاليا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وتهدف المؤسسة التنموية النشطة على مستوى العالم، بحسب بياناتها، إلى الإسهام في تنمية سكانية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتدعم خلال ذلك الشباب في شرق أفريقيا في موضوعات متعلقة بالحياة الجنسية وموانع الحمل.