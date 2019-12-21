الفنانة اللبنانية دانا حلبي تعلن خطوبتها

أعلنت المغنية اللبنانية دانا حلبي، أمس الجمعة، عبر حسابها الشخصي على منصة الفيس بوك، خطوبتها، دون ذكر تفاصيل أخرى عن هوية العريس أو شكله، فقط اكتفت بنشر صورةً تظهر فيها يدها إلى جانب يد خطيبها وهما يرتديان المحابس.

وقد لاقت الصورة تفاعل كبير من قبل المتابعين والجمهور، مباركين لها بالخطوبة، وطالب آخرين بالكشف عن تفاصيل أكثر تخص العريس، بعد ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن العريس هو الفنان السوري عبد المنعم عمايري طليق الفنانة امل عرفة.

وبالرغم من عدم تأكيد الخبر من قبل دانا حلبي، إلا أن هوية العريس شكّلت صدمة كبيرة لدى الجمهور العربي، لعدم وجود تجانس بين الفنان عمايري ودانا التي تصغره بسنوات كثيرة، وينتظر الجمهور خروج الفنان بتصريح واضح يؤكّد أو ينفي هذا الخبر.

بدأت شهرة المغنية اللبنانية دانا حلبي من خلال أغانيها الجريئة وأطلق عليه لقب "دانا دندن" بسبب إحدى أغانيها، وكانت من أولى الفنانات اللواتي اقتحمن عالم الجرأة في فيديو كليب ونشرت أغاني من هذا النوع وأبرزها "دندن"، "بص عليا".

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وانتقلت إلى عالم التمثيل من خلال مسلسل "بس مباشر" في موسم رمضان 2015 من بطولة الفنان المصري طلعت زكريا وسوسن بدر وعدد من النجوم العرب، بالإضافة الى مشاركتها في فيلم "بالغلط" مع زياد برجي وعباس جعفر.

وبرزت دانا حلبي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الهيبة بموسمه الثالث إلى جانب الفنان تيم حسن والفنانة سيرين عبد النور وقدّمت شخصية "هالة" عشيقة عبده ابن عم جبل الشيخ جبل، وفقاً لموقع الفن.



أما على الصعيد الشخصي يشار إلى أن حلبي كانت متزوجة سابقاً لكنها قرّرت فسخ عقد الزواج قبل 5 سنوات ودخل في خلافات عائلية وصلت للمحاكم لتعود بعدها من جديد إلى عالم الغناء والشهرة.