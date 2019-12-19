المليونير كارل يبحث عن أشخاص للعيش معه في "جنته" بنيوزيلندا

أعلن مليونير ألماني كارل ريبين، رغبته في الحصول على 10 أصدقاء لمشاركته في العيش معه في عقاره الذي يبلغ قيمته 5.6 مليون دولار أمريكي، حيث يقع على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

ووصف كارل ملكيته التي تتميز بوجود إسطبلات خيول وإطلالة على البحر بأنها "جنة"، ويرغب بالحصول على أصدقاء لمشاركته حلم العيش في جنته أواكينو، وقرر بنشر إعلانات في الصحف المحلية من أجل هذه الغاية.

وجاء في واحد من الإعلانات: "يمكن أن يعيش شخصان في كل منزل في العقار، وأن يتناولان الطعام والمشروبات في جلسات اجتماعية مع الآخرين في العقار. فإذا كنت مهتما بعيش حياة مع مجموعة من الأشخاص المثيرين للاهتمام، فقد تكون هذه حياة جديدة بالنسبة لك".

وأضاف في الإعلان: "يمكنك الاستمتاع بالمشي أو صيد الأسماك أو التسوق أو ركوب القوارب أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة".

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وأوضح المليونير ريبين أنه بإمكان البالغين الذين تصل أعمارهم حتى 70 عاما التقدم للحصول على منزل في العقار، كما أنهم مدعوون لإحضار خيولهم، إذا كانوا يمتلكون أيا منها.

وفقا لصحيفة "تاراناكي ديلي نيوز" المحلية، فقد صنع ريبين ثروته من خلال بيع القهوة المثلجة المعلبة، ولديه مصالح تجارية وملكية كبيرة في نيوزيلندا، ذاكراً "أن لديه خلفية في الأعمال التجارية الدولية، مع العلم أنه كان يعمل في المزارع في ألمانيا، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

ويقول ريبين إن بناء "أواكينو" في نيوزيلندا استغرق 10 سنوات من العمل الشاق، وأنه بات مستعدا حاليا لمشاركة جنته هذه مع "مع أشخاص لطيفين"، حسبما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.