الموت يفجع الفنانة هند الحنوني _فيروز المغرب

تناقلت وسائل إعلام مغربية اليوم الخميس، نبأ وفاة شقيقة الفنانة المغربية هند الحنوني، حيث قدم عشرات الفنانين في المغرب والمطربين العزاء للفنانة زينة الداودية

وتوفيت شقيقة الفنانة المغربية، المعروفة باسم "زينة الداودية"، والتي كانت تعاني من مرض عضال ألزمها الفراش مدة طويلة، قبل أن تتطور حالتها وتسوء ليتم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

تعتبر الداودية من أجمل وأقوى المغنيات المغربيات اللواتي يحضون بٱحترام وتقدير الجمهور، ما جعلها تكتسب شهرة وشعبية كبيرة حيث أحيت العديد من الحفلات والمهرجانات في العديد من بلدان العالم.

عاشت زينة الداودية في كنف أسرة بسيطة في حي شعبي من أحياء مدينة الدار البيضاء حيث تعتبر البنت الوسطى لعائلة مكونة من عدة أشقاء، ومنذ الصغر أظهرت الداودية ولعاً وعشقاً كبيراً بالرياضة والغناء، خاصة رياضة كرة القدم، فٱنضمّت إلى الفريق الوطني المغربي للإناث.

وهند الحنوني (من مواليد سنة 1979) بالدار البيضاء في المغرب، هي مغنية شعبية مغربية شهيرة، تعتبر من أهم المغنيين الشعبيين في المغرب، كما تلقب أيضا بعدة أسماء فنية منها شابّة زينة أو زينة الداودية.