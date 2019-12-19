تراند اليوم : سما المصري بمؤخرتها الطبيعية – صور

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة جديدة لها أثناء تواجدها في إحدى الصالات، وصورت مؤخرتها لا شكل وجهها، وعلق البعض على مؤخرتها الطبيعية وغير المصطنعة والتي تطل بها عادة.

وقالت: “بعد كده معظم فيديوهاتي علي اليوتيوب وصفحه الفيس والانستجرتم هتبقي لايف من قلب الحدث عشان كل حاجه تبقي علي حقيقتها ولي عينك يا تاجر”

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وتابعت: “خلي بالكم باه عشان لما أعلن عن لايف تبقوا جاهزين للفرجه وكمان هتعمل مسابقه أعلن عنها قريب واللي هيفوز هيطلع معايا في اللايف وهاعزمه علي العشاء كمان… ركزوا باه عشان يوم ولا اتنين هنبدا معركه اللايف مع بعض…صبح صبح… ياتري مين السعيد الحظ”