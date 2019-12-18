عراقيون يهاجمون الفنانة المصرية فيفي عبده بسبب فيديو

هاجم عدد كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من الشعب العراقي، اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية فيفي عبده، ذلك عقب نشرها فيديو قصير عبر حسابها الشخصي وهي ترقص وتوجه رسالة للعراق.

وجاء في الفيديو التي نشرته عبر منصة الانستغرام، وهي ترقص على أنغام أغنية عراقية قائلةً: "ربنا يحمي شعب العراق أنا بحبكم أوي من كل قلبي"، ما أثار غضب وموجة من الانتقادات من قبل متابعيها والجمهور.

وما قامت به فيفي عبده دفع عدداً من العراقيين إلى رفض تهنئتها ومباركتها لهم، بل هاجموها بسببه، وانتقد متابع قائلاً "الشعب العراقي يموت وانتي ترقصي على جراحه"، وفقاً لموقع النهار.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر" قامت ببطولته إلى جانب كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم

ومسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.