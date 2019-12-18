غرق منزل الكويتية نهى نبيل بسبب الأمطار في الكويت

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه غرق منزل الفاشينيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها الكويت، ما أدى الى دخول المياه بغزارة الى بيتها.

ونشرت نهى نبيل عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر، مقطع فيديو وصوراً لبيتها الذي اجتاحته مياه الأمطار من الشارع الذي تقيم فيه، ولكن تعاملت مع الموضوع بروح رياضية وتسخر وتضحك مما حصل معها.

كما ظهر بالفيديو أحد أبنائها وهو يؤدي رقصة وسط المياه، لتعلق نهى نبيل قائلة "إنه يشبه أمه لقيامه بالرقص تزامناً مع غرق المنزل، وظهرت فيها وهي تضحك وتمزح."

وتم الاستعانة بفريق متخصص للتخلص من مياه الأمطار وتنظيف البيت، وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل نهى نبيل لحادث مماثل نتيجة سقوط الأمطار بغزارة في الكويت، وأحدثت سيولًا أغرقت عدة شوارع ومنازل.

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يذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، أدت أيضاً إلى غرق منزل الإعلامية فجر السعيد بعد عودتها مباشرة من رحلة العلاج الذي خضعت له في العاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لموقع مجلة سيدتي.

نهى نبيل، إعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية، حيث إن أمها كويتية الجنسية ووالدها مصري الجنسية، التحقت بالعمل الإعلامي منذ عام 1992 كمقدمة لبرامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، رشحت للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة عام 2000 وهي لم تتجاوز بعد عامها السابع عشر وتعتبر من أهم الشخصيات في مجال التواصل الاجتماعي وأكثرها تأثيرا في الكويت.