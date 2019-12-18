في اليوم العالمي للغة العربية.. اليونسكو تنظم حفلا موسيقيا

يصادف اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، اليوم العالمي للغة العربية وهو يوم للاحتفال باللغة العربية في أنحاء العالم، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، ومن المقرر أن يقام حفلا موسيقيا داخل مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن عقد حفل للموسيقى الشرقية بمشاركة الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، اليوم 18 ديسمبر/كانون الأول في قاعة 1 داخل مقر اليونسكو في باريس، في الساعة 6:30 مساءً، بحضور مجموعة من ستة موسيقيين.

ويبعث الحفل الموسيقي برسالة سلام وأمن ووئام بانسجام مع القيم التي تروجها اليونسكو في إطار جهودها من أجل الحوار بين الأديان وبناء حصون السلام، حيث سينظم في هذا اليوم أيضاً اجتماع مائدة مستديرة بشأن موضوع اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.

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ويحتفل العالم باللغة العربية في هذا التاريخ من كل عام كونه اليوم الذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إدخال اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، ذلك بعد اقتراح قدمته المغرب والسعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

وفي عام 1960 اتخذت اليونسكو قراراً يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تُنظَّم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية. اعتُمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو وتقرر تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة. وفي عام 1968 تم اعتماد العربية تدريجياً لغة عمل في المنظمة مع البدء بترجمة وثائق العمل والمحاضر الحرفية وتوفير خدمات الترجمة الفورية إلى العربية، وفقاً لويكيبيديا.

وفي أكتوبر 2012 احتفلت اليونسكو في يوم 18 ديسمبر واعتبرته يوما عالميا للغة العربية، وفي 23 أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة لليونسكو، اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة.