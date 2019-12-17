منوعات

تراند اليوم : “شاهد” طليقة خالد يوسف تستفز متابعيها بصورة فاضحة.. ظهرت بقميص النوم وعلقت: “طبيعي 100%”

0 نشر
“شاهد” طليقة خالد يوسف تستفز متابعيها بصورة فاضحة.. ظهرت بقميص النوم وعلقت: “طبيعي 100%” فن تاستك2019-09-05 0 تبليغ

Advertisements

تم نشره الخميس 05 أيلول / سبتمبر 2019 07:49 مساءً

“شاهد” طليقة خالد يوسف تستفز متابعيها بصورة فاضحة.. ظهرت بقميص النوم وعلقت: “طبيعي 100%”

و ياسمين الخطيب

الخليج 365 :- أثارت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب- طليقة المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف- موجة جدل واسعة بين جمهورها بصورة جريئة لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل غرفتها عرضتها لهجوم عنيف.

Advertisements

ونشرت ياسمين الخطيب صورة حديثة ظهرت فيها بفستان أصفر قصير فيما قال البعض إنه أقرب لـ”قميص النوم” واعتمدت علي إظهار أنوثتها بعدم وضع ميكب علي وجهها مع الإمساك بشعرها وإسداله علي كتفيها.

 

وعلقت ياسمين الخطيب علي الصورة قائلة “طبيعي جدا”.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا