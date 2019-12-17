شاهد: إعلان الأسباب الحقيقية لإغلاق مطعم ليفل أب في غزة

أوردت صفحة مطعم (ليفل أب) عبر (فيسبوك)، مقطع فيديو يبث مؤتمر صحفي، عقده رئيس مجلس إدارته محمد أبو مذكور بحضور العاملين فيه؛ لإطلاع الجميع على الأسباب الحقيقية لقرار إغلاقه.

وكشف رئيس مجلس إدارة "ليفل أب" الشهير بمدينة غزة ، عن السبب الرئيسي لصدور قرار بإغلاق المطعم اعتبارا من شهر ديسمبر 2019.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة ضيافة المالكة للمطعم محمد أبو مذكور، خلال المؤتمر، أن السبب متعلق بخلافات داخل مجلس الإدارة، نافياً أن يكون القرار بسبب الوضع الاقتصادي أو أية أزمات مالية على الشركة.

واستعرض أبو مذكور خلال المؤتمر الصحفي، قيمة الخسائر التي تكبدها "ليفل أب" خلال السنوات الماضية، موضحا أن كل يوم عمل كان يكلف المطعم 1000 دولار أمريكي سواء كان الإقبال عليه جيدا أو سيئا.