صابر الرباعي يوجه رسالة للشعب اللبناني

وجه الفنان التونسي صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي، رسالة للشعب اللبناني في ظل استمرار المظاهرات السلمية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، طالباً منهم توحيد الصف.

وغرد صابر الرباعي عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً: ""يا شعب لبنان العظيم لكم منى رجاء أن تحافظوا على وحدة الصف و تدافعوا سلميا على مطالبكم المشروعة في العيش الكريم، ودحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان".

تابع في تغريدته: "من الضرورة أن تكون حكومة جديدة يكون همها الشعب اللبناني لا غير، ولا تتركوا أيا كان أن ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم، أنتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء"، وفقاً لموقع صدى البلد.



يذكر أن الحكومة اللبنانية تراجعت عن فرض الرسوم على الاتصالات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كافة المناطق اللبنانية أمس، ونتج عنها أعمال تجمهر وقطع الطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.