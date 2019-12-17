شاهد: كويتي يعتنق الديانة اليهودية ويثير ضجة كبيرة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو نشره تلفزيون اسرائيلي، يظهر فيه شاب كويتي وهو يعلن اعتناقه الديانة اليهودية، وقيامه بتنفيذ شعائرها، ما أثار موجة من الجدل والانتقادات.

وأذاعت قناة "مكان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، تقرير مفصل تحدثت فيه عن اعتناق الشاب يوسف المهنا للديانة اليهودية، تاركاً الديانة الإسلامية، وقد استبدل اسمه الى "نفتالي" وانتقل من الكويت إلى بريطانيا.

وعبر الشاب يوسف المهنا عن أمله بزيارة إسرائيل والعيش فيها، ما تسببت هذه الفيديوهات موجة من الجدل وغضب كبير من قبل المواطنين الكويتيين، واعتبر أحد المغردين أن كل إنسان حر باختيار معتقداته.

وتعرف عليه مغرد آخر "لقد كان شاب خلوق ومحترم وذكي..أشعر بالصدمة... ماقمت به هو اعتراف بالصهيونية وليس اليهودية، وعلق آخر"انصدمت لما قريت الخبر للأمانة كان معاي بالكليه وبنفس التخصص و نفس المحاضرات والولد خوش واحد ماشفت منه ولا عيب".

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وتنوعت الآراء بين الاستغراب والاستهجان لتصل إلى المطالبة بتطبيق "الحد" الإسلامي عليه مع أشد العقوبات، وبدورها باشر وزارة الداخلية الكويتية ب فتح تحقيق في القضية والتأكد من جنسية الشاب يوسف المهنا، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وأعلنت وزارة الداخلية: "أنه في حال ثبتت صحة التقرير المنشور والتفاصيل الأخرى، فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن يوسف المهنا سيكون إجراء عاجلاً".