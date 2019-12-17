موعد حفلات أبرز النجوم في داخل وخارج مصر

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، جدول الحفلات الغنائية لبعض الفنانين العرب، والمقرر إحياؤه في الأيام الأخيرة من عام 2019، ذلك احتفالاً بقدوم العام الجديد 2020، وسوف تكون الحفلات سواء داخل أو خارج البلاد.

وجاء على رأس الحفلات الغنائية، حفل للفنان المصري تامر حسني والمقرر أن يقام اليوم الثلاثاء في جزيرة المارية بأبوظبي، وتشاركه في الحفل الفنانة نانسي عجرم، وفي 27 ديسمبر المقبل حفل للفنان رامي جمال.

أما الفنان المصري حكيم، من المقرر أن يحيي حفل غنائي في ثلاثة فنادق مختلفة في القاهرة، وذلك احتفالاً بطرحه أغاني جديدة أبرزها "سيبونا في حالنا، ليلة بمبى، الجرسون" وذلك قبل أن يطلق ألبومه الجديد بعنوان الرجل الصح.

والفنان رامي صبري، سيقيم حفلات غنائية في ثلاثة فنادق في القاهرة، وسوف يقدم أغنيات ألبومه الأخير بعنوان "فارق معاك".

استقر الفنان المصري عمرو دياب، على إحياء حفل الغنائي رأس السنة الميلادية داخل بلاده مصر تحديداً في المنتجع السياحي الغردقة، ويتم في هذه الأوقات إعداد حملة دعائية فخمة خاصة بالحفل وسعر التذاكر والتفاصيل الأخرى.

ومن جهتها، أعلنت المغنية رنا سماحة، عن أول حفلاتها الفنية في رأس السنة الجديدة ومن المقرر أن تقيمه في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دهب المصرية، وسوف يشاركها فيه كل من الفنان السوري مجد القاسم ونادر أبو الليف، وتعتبر المرة الأولى التي يشدو فيها الثلاثة.

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تستعد الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر المقبل، بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية.

ويحيى الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلاً غنائياً كبيراً في مدينة القاهرة لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث كان دائماً يحيى حفلات رأس السنة في الدول العربية، في حين يستكمل الفنان وائل جسار مسيرته بإحياء الحفلات بالقاهرة.

أما بشأن الحفلات الخليجية في القاهرة، من المقرر أن تحيي المغنية العراقية أصيل هميم، والسعودي إبراهيم السلطان، وإبراهيم الحكمي في إحدى فنادق القاهرة، وذلك بحضور الراقصة دينا، وتتراوح أسعار حضور الحفل بين 3500-8000 جنيه مصري.

كما سيشدو المطرب العراقي همام إبراهيم ومعه المطرب السعودي رعد في أحد فنادق القاهرة. ويحيى الفنان اللبناني راغب علامة حفلاً غنائياً في العاصمة الأردنية عَمان، ضمن حفلات موسم رأس السنة، بحضور عدد كبير من جمهوره هناك بالمملكة وبعض العرب والأجانب المقيمين هناك، وفقاً لموقع الوطن.

ومن الحفلات التي تم إلغاؤها بشكل مفاجئ، حفل غنائي للفنانة العالمية كاتي بيري، حيث أعلنت شركة " Cairo Theater" بر صفحتها الشخصية، إلغاء حفلها قائلةً: "تتقدم الشركة بالاعتذار الشديد للجمهور والشركاء الحفل ووسائل الإعلام الشريكة عن إلغاء حفلة كاتى، بسبب ضيق الوقت، وصعوبة تنظيم حفل ضخم في تلك الفترة".