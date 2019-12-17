تراند اليوم : سما المصري تنشر صورتها أثناء الاستحمام – صورة

فاجأت الفنانة الاستعراضية متابعيها، بعدما نشرت صورة حديثة ظهرت فيها داخل الحمام تستحمَ بملابسها.

علقت سما على الصورة قائلة: (وصل وصل وصاااال….قناه يوتيوب جديده للرجاله عشان زعلوا من قناه الحريم ونزل عليها جزء دلوقتي من فيديو حصري للرجاله والرابط بتاعها هنا في البايو واسمها قناه((سما مع الرجال)) ماتفهموش غلط).

تابعت: (الفيديو كامل قريب ودي صوره من الفيديو…اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الخليج 365 عشان هبهركوا….وبكره هاطلع لايف علي تويتر مش النهارده عشان اشرح لكم بالتفصيل قناه((سما مع الرجال)) بس اشتركوا دلوقتي وفعلوا زر الخليج 365…اوعوا تفهموا غلط).