بعد إصابته بالبهاق رامي جمال يوجه رسالة شكر

وجه الفنان والملحن المصري رامي جمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج للإعلامي عمرو أديب، امس الاثنين، رسالة شكر لجمهوره واصدقائه، قائلاً: "كل الناس دعموني وكرم ربنا كان أكبر مما أتخيل".

وقال رامي جمال: "إن مرض البهاق بدأت أعراضه تظهر منذ 4 سنوات، وبعد أن تم منعه من دواء الكورتيزون، وبدأ بشكل أكبر يظهر، مؤكداً أنه في النهاية المرض ظهر في الوجه، وجربت عديد من طرق العلاج".

وأضاف، "كل الناس دعموني، مش الزملاء فقط، وكرم ربنا كان أكبر على مما أتخيل، والطاقة اللي أخذتها من دعم الناس تخليني مش فارق معايا"، موضحاً أن كثير من الأطباء عرضوا عليه عروض للعلاج، وجربتها جميعها".

وتابع قوله: "الطاقة اللى اخدتها من دعم كل البشر اللى ربنا كرمنى بيهم تخلينى مش فارق معايا، وأول حفلة نزلتها بعد البوست كنت نازل لو ينفع أحضن كل واحد، لا حاطط على إيدى حاجة ولا وشى، وسايب المصورين بيصوروا عادى، والحمد لله"، وفقاً لموقع اليوم السابع.

يذكر مؤخراً أن رامي جمال كشف عن إصابته بمرض البهاق عبر صفحته الشخصية، متحدثاً عن معاناته النفسية جراء نظرات الناس الثاقبة وانتقاداتهم الحادة لهذا المرض، معلناً اعتزاله الفن والغناء، ووجد الدعم الكبير من أصدقائه في الوسط الفني وتراجع عن قراره.