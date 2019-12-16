سبب وفاة المخرج ياسر زايد

تناقلت العديد من وسائل الإعلام المصرية اليوم الاثنين، نبأ وفاة المخرج ياسر زايد بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 48 عاما.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز الـ46 عاما، داخل مستشفى النخيل بالمعادي عقب مكوثه في العناية المركزة 10 أيام.

وبدأ المخرج المصري حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها (ساكن قصادي، الغول)، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات.

قبل أن يخوض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل من خلال فيلم (علمني الحب) عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها (هبة رجل الغراب، بنت بنوت) وكان آخر أعماله مسلسل “الضاهر” الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بطولة محمد فؤاد وتامر عبد المنعم .

وقررت أسرة المخرج الراحل ياسر زايد، تشييع جنازته غدا من مسجد السيدة نفسية، بعد أداء صلاة الظهر، على أن تتلقى العزاء يوم الأربعاء بمسجد "الرحمن الرحيم".