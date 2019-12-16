قائمة حفلات رأس السنة في العالم العربي... مكان استثنائي لحفل جورج وسوف

يتساءل العديد من محبي من نجوم الغناء في العالم العربي عن حفلاتهم لليلة رأس السنة 2020، والتي تلقى إقبالا كبيرا من جانب العديد من جمهورهم، باعتبارها آخر ليلة من العام الذي قارب على الرحيل.

جدول حفلات رأس السنة الكريسماس 2020 في مصر.. وأسعارها

وتنشر لكم وكالة سوا الاخبارية جدول حفلات راس السنة 2020، حيث نشر العديد من المشاهير ونجوم الغناء عن جدول وسير حفلاتهم الخاصة جاءت كالتالي :-

ويتنافس هذا العام العديد من أبرز المطربين على حصد الإعجاب وتحقيق لافتة "كامل العدد"، وفي مقدمتهم المطرب المصري، عمرو دياب، الذي يعود لإحياء حفل ليلة رأس السنة في مدينة الغردقة المصرية، وذلك بعد سنوات من إحيائه الحفل في الإمارات العربية المتحدة.

وينضم إلى كل من عمرو دياب ومحمد فؤاد، المطرب المصري، محمد منير، الذي سيحيي حفله في ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

كما تعاقد المطرب المصري، محمد فؤاد، على إحياء حفل ليلة رأس السنة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد غيابه لسنوات، ويعد هذا هو الحفل الأول له بعد وعكته الصحية.

كذلك، يحيي المطرب اللبناني، وائل جسار، حفلا في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

أما المطرب المصري، تامر حسني، فسيحيي حفل رأس السنة فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، من خلال حفل كبير فى جزيرة المارية.

وستنضم المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، إلى تامر حسني في إحياء الحفل.

وأعلن الفنان اللبناني، راغب علامة، عن استعداده لإحياء حفل غنائي، بأحد فنادق سلطنة عمان، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

فيما تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة.

ورغم صدور قرار رسمي بمنعها من السفر، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب الأحكام الصادرة ضدها، أعلنت المطربة المصرية الشعبية، بوسي، عن إحياء حفلها في ليلة رأس السنة في تونس، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

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وشاركت بوسي، الملصق الدعائي للحفل، وعلقت قائلة: "انتظروني في تونس في حفل رأس السنة يوم 31 /12 /2019 في أوتيل قرطاج تلسو قمرت".

جورج وسوف ومكان استثنائي

أما المطرب السوري، جورج وسوف، فسيكون حفله بليلة رأس السنة استثنائيا، وذلك في مدينة اللاذقية في سوريا.

وسيحيي "وسوف" الحفل في 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

أسعار الحفلات

أما حفل الفنانة الاستعراضية دينا، فستتراوح أسعاره بين 3500 و8000 جنيه مصر، والذي ستحييه في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

وحول أسعار حفلات رأس السنة 2020 المقامة في مصر، ارتفع متوسط سعر حفلات ليلة رأس السنة والكريسماس في الفنادق المصرية ليصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد في عدد من الفنادق الكبرى، بينما وصل أقل سعر إلى 2500 جنيه للفرد الواحد شاملة الحفلات الغنائية والاستعراضية والعشاء.

وفي وقت سابق، نشر سلطان الطرب صورته برفقة أولاده وديع وحاتم وجورج جونيور، حيث ظهروا متشابكي الأيدي، فيما علّق جورج على الصورة بالقول : "يارب كل العمر الإيد بالإيد.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعي جورج ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على الصورة وتمنوا لجورج وعائلته كل الخير و المحبة الدائمة.

وأحيا الفنان السوري حفلته الوحيدة في لبنان ضمن مهرجانات قرطبا الدولية، بحضور جماهيري حاشد حيث شاركه الحفل النجم الشاب آدم والذي وقف في "الكورس" خلف الوسوف قبل أن يطلب منه الأخير الحضور إلى جانبه.

وأطلق وسوف قبل أشهر قليلة كليب أغنية "سكت الكلام" من إخراج أحمد المنجد وشاركه بالفيديو كليب كل من النجمين السوريين عابد فهد و ميلاد يوسف بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية تاتانيا مرعب.