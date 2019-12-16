شاهد: لهذا السبب محمد عبده يوبخ أحد معجبيه

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مقطع فيديو، للفنان السعودي محمد عبده وهو على المسرح في إحدى حفلاته الأخيرة، وهو يحرج أحد معجبيه في الحفل بعدما لاحظ قيامه بتنظيف أنفه بإصبعه.

وخلال تقديم محمد عبده إحدى أغنياته في الحفل، لاحظ وجود معجب بين الحضور يقوم بتنظيف أنفه بإصبعه بطريقة مستفزة، وهو ما أجبر المطرب السعودي الشهير على التعليق ونبهه بالإشارة من القيام بهذه الحركة المقززة بين الحضور بطريقة لطيفة.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن إحياء ليلة "عراب الطرب"، التي تأتي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويحييها الفنان محمد عبده.

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وغرد "موسم الرياض" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "فعاليات إذا غنّى صارت كل التفاصيل على البال، وأخذنا في جنح الخيال، وفي 31 ديسمبر ليلة بها الحظ كريم، ليلة بنكرّم فيها عرّاب الطرب محمد عبده اللي تغنّى ببنت النور، وشبيه الريح، وناعم العود، وغالي الأثمان".

وفي وقت سابق، استجاب الفنان السعودي محمد عبده لأمنية طفلة تدعى الأميرة مسك عبر تصوير فيديو معها باستخدام تطبيق "سناب تشات".

والتقى الفنان الطفلة على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال، التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض، وقالت الفتاة: "تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده"، وأُعجب فنان العرب بأسلوبها في التقديم، ثم سألها عن اسمها فقالت: "الأميرة مسك".