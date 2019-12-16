سبب وفاة الفنان الجزائري محمد العماري

أعلنت وسائل إعلام جزائرية اليوم الاثنين، بوفاة الفنان الجزائري محمد العماري عمر يناهز 79 سنة، بعد تدهور حالته الصحية تم نقله على إثرها لمستشفى عين النعجة العسكري.

ورافق الراحل كبار نجوم الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها، وأدى أغنيات علقت بذاكرة الجزائريين على غرار "جزائرية" و"رانا هنا"، كما مثل الجزائر في عدة مواعيد دولية وعربية.

ونعي الديوان الوطني للثقافة عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل "الفيس بوك" الفنان محمد عماري، حيث قدم المدير العام للديوان مراد وضاحي تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد و الأسرة الفنية، متمنياً من الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته.

يشار إلى أن الفنان "محمد العماري" من مواليد سنة 1940 بالجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق، بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية ولفت الانتباه إلى أدائه المميز.

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وعرف الراحل بأسلوبه المميز في الغناء وكذا في الظهور، حيث شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، كما كان صوته المميّز معروفا لدى غالبية الجمهور الذي حضر حفلاته أو تابعه عبر التلفزيون طوال سنوات.

وكان الفنان قد كرم عدة مرات في السنوات الأخيرة وفاجأ خلالها الجمهور بصوته الذي حافظ على خصوصيته.

محمد العماري من مواليد سنة 1940 بالجزائر العاصمة بحي القصبة العتيق, بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة عندما غنى في الأعراس والمناسبات العائلية ولفت الانتباه إلى أدائه المميز.