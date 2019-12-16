عمرو ياسين يعلق على خلع والدته الفنانة شهيرة للحجاب

رد الفنان والكاتب المصري عمرو ياسين نجل محمود ياسين، اليوم الاثنين، على موجة الانتقادات التي طالت والدته الفنانة شهيرة، عقب ظهورها دون حجاب في أكثر من مناسبة، رغم أنها ارتدته على مدار 30 عاماً.

وقال عمرو ياسين: "إن والدتي عندما تخرج من المنزل تضع شيئًا ما على رأسها، وليس حجابًا، وأحيانًا تذهب لمكان مخصص للسيدات فقط وتلتقط صورة لإحدى صديقاتها تنشر الصورة، هذا ما يحدث".

وأضاف: "بأن والدته عندما ارتدت الحجاب لم يقل لها أحد ارتدي الحجاب، وعندما تتخذ أي قرار لا يحق لأي شخص التدخل في شؤونها، لأنها حرة في النهاية، لافتاً بشأن الحالة الصحية لوالده محمود ياسين، اكتفى عمرو بالقول الحمد لله هو بخير، دون توضيح أي تفاصيل عن حالته.

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كشف عمرو عن أعماله الفنية القادمة هو تعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2020، بعنوان" ونحب تاني ليه"، وذلك بعد تحقيق نجاح كبير في مسلسله الأخير نصيبي وقسمتك بأجزائه الثلاثة، وفقاً لموقع إرم نيوز

أوضح، أن العمل الجديد سيكون رومانسيًا اجتماعيًا، وقد تتخلله مواقف كوميدية، خاصة أن هذه منطقة ياسمين عبد العزيز التي عرفت بالكوميديا".