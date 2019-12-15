شاهد عباءة ايفانكا ترامب التي خطفت الأنظار

خطفت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الامريكي، الأنظار بسبب ارتدائها عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية ، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري.

وتحدثت إيفانكا خلال مشاركتها بمنتدى الدوحة ، عن وضع المرأة في 107 دول، والتحديات التي يتعرضن لها حاليا.

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وقالت إيفانكا ترامب: "إن 2.7 مليون امرأة في 104 دول مختلفة لا يستطيعون العمل في كافة القطاعات كالرجال. وفي 75 دولة لا يمكن للمرأة تملّك العقارات أو حتى استئجارها. ما يعني عدم إمكانية تطوير قدراتها وازدهارها".

وكان لافتا، إجراء المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للحوار مع ابنة الرئيس، وهو ما أثار تعليقات على ذلك، بحسب موقع عربي 21.



