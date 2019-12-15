الموت يغيب ملك الاستعراض المصري حسن عفيفي

أعلنت وسائل إعلامية مصرية، اليوم الاثنين، وفاة زوج الفنانة المصرية هناء الشوربجي ومصمم الرقصات الاستعراضية المصري حسن عفيفي، بعد صراع مع المرض لمدة شهرين في مستشفى خاص في مصر، دون ذكر طبيعة المرض.

حسن عفيفي تألق في تصميم فوازير رمضان على شاشة التلفزيون المصري لسنوات عديدة، ولمع نجمه في فرقة رضا للفنون الشعبية، وبدأ مشواره في مجال الفن راقصاً مع محمود رضا، ثم دخل مجال التمثيل.

شارك حسن عفيفي في عدد من الأفلام المصرية أبرزها "غرام في الكرنك" "إجازة نصف السنة" "فتاة الاستعراض"، وبعد اعتزاله الرقص نجح في تصميم الرقصات ليصل الى قمة مجده من خلال فوازير رمضان التي قدمتها النجمتان نيللي وشريهان طوال سنوات.

يذكر أن حسن تزوج من الفنانة المصرية هناء الشوربجي، وأنجبت منه هشام وياسمين، لديها الكثير من الأعمال الفنية في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات أهمها "غرام في الكرنك، إجازة نصف السنة، ومسلسل يوميات من ونيس، زهرة وأزواجها الخمسة، سابع جار"، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

وعمل عفيفي أيضا مصمم الاستعراضات لفوازير "فطوطة" للفنان المصري سمير غانم، بصورة منفصلة، كما صمم عفيفي الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحي.