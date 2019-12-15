تراند اليوم : تسريب صورة جديدة من الفيلم الجنسي للسورية آنجي خوري

حاولت السورية آنجي خوري أن تقول للرأي العام بأنها بريئة ومظلومة وكانت مضطهدة منذ صغر سنها، ووعدت الكل من خلال برنامج “أنا هيك” تقديم الإعلامي اللبناني نيشان أنها ستتخلى عن الإغراء والإثارة وتصبح راشدة.

لكن هذه السورية، اعتادت على نشر الرذيلة والإثارة وعرض جسدها على السوشال ميديا بوقاحة غير مهتمة لأي أحد، رغم سجنها في دبي وسوريا عادت لتؤكد أن الرخص من طبيعتها.

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عدد من الفيديوهات الجنسية انتشرت لها، واليوم سربت صورة جديدة من أحد الأفلام الشهيرة لها، وأيضًا لم تهتم وأكملت بمشروعها وبعرض نفسها ببلاش على الشبكة العنكبوتية معتقدة أنها مرغوبة ومحبوبة.