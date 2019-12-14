إليسا تدعو إلى عصيان مدني وتوجه تحية لوزير الدفاع

شنت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم السبت هجوما على المسؤولين في لبنان، تعليقا على المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ فترة.

وكتبت الفنانة إليسا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "قال الثورة عطلت البلد. قامو فتحوا الطرقات وقعدنا نتفرج. لقينا لا في حكومة ولا في بلد ولا في شي. "

وأضافت بقولها:"لازم الناس ما تطلع من الشارع بقا وتعمل عصيان مدني هيك هيك البلد واقف، والوضع لورا والعالم عم تشحد المية ألف شحادة وبالبهدلة. عيب علينا وين صرنا وبالمناسبة تحية كبيرة لوزير الدفاع".

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وخلال الشهر الماضي، دفع تراكم الديون وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اثنين من المواطنين إلى الانتحار بعدما وجدا نفسهما عاجزون عن تسديدها وتأمين حاجات العائلة.

ويواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا مرشحًا للتفاقم في ظل أزمة سيولة حادة مع وجود سعرين للصرف الدولار وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، وبات آلاف اللبنانيين يجدون أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم الاقتطاع من رواتبهم.

تشهد مدن ومحافظات لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات، وذلك تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، وفرض الضرائب، ما أسفر عن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي.