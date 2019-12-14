شاهد: فنان شهير يُقبّل يد أصالة على هامش حفلها في السعودية

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع بين الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة السورية أصالة نصري، على هامش حفلهما في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ في المملكة العربية السعودية.

وظهر الفنان ماجد المهندس إذْ وهو يقبّل ”يدْ“ أصالة بعد وصلة مديح قالتها بحقه، حيث أصالة، في مقطع فيديو تم تداوله على موقع ”تويتر“:“مجودي أنا بحبه، وبنحب نمزح، ودائمًا لما نشوف بعض بنحب نمزح ونضحك ونبكي، أو في الحقيقة هو بيغني وأنا ببكي، وماجد من الناس اللي بفتخر فيهم لأن تركيبة شخصيته كتير مضبوطة مع الموهبة تبعه“.

واستطردت الفنانة :“ماجد فنان لدرجة كبيرة، وتفاصيله نقية وراقية، وما في مرة ما بيجيبلي فيها برفانات، مفيش غير المرة دي اللي ما جالي، بس برفاناتي كلها من عند مجودي ذوقه عالٍ، وكل حاجة بيعملها بكرم“، ما دعا ماجد المهندس لتقبيل يدها.

Advertisements

وقال ماجد المهندس:“دي شهادة كبيرة من فنانة كبيرة وأكثر من رائعة، وأنا بسعدها مثل ما بسعد الناس، وهي كثيرًا تشدني بأغانيها، جت علي مرة بكيتها“.

وأحيا ماجد المهندس وأصالة حفلهما وسط حضور جماهيري، في متنزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدّم المهندس أغاني منها:“واحشني موت، كيف تحس، يهزك الشوق“، وغيرها.

فيما قدمت أصالة عددًا كبيرًا من أغانيها منها:“روح نجدية، كبير الشوق، ما راح أسامح“، وغيرها.

وفي وقت سابق، ظهرت المغنية أصالة نصري، ضيفة في برنامج للإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة cbc، وأثناء الحلقة ردت على كل ما حدث في الفترة الأخيرة من أزمة وخلافات مع فنانة لم تذكر اسمها.

قالت أصالة نصري، إنها تعيش دائما كما يحلو لها، إلا أنها لاتسطيع ان تصل لدرجة أكبر من التحكم في النفس، وبحسب تصريحاتها التي قالت فيها :" أنا ماسكة نفسي، رغم اني مستفزة من الخلافات، لو أنا مثل زمان، كنت عملتلك ‏قصص إلها أول ما إلها آخر".