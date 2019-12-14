تردد بي أن سبورت 1 beIN Sports المفتوحة عرب سات نايل سات 2019 hdبث مباشر

اضبط الان تردد قناة بي إن سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث أعلنت ادارة قنوات بين سبورت القطرية المفتوحة أنها تعمل على نشر كافة التفاصيل والأخبار الرياضية ومباريات كرة القدم مجاناً على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بجودة عالية .

وباتت بي إن سبورت من أكثر القنوات التي يبحث عنها جمهور كبير من العرب حول العالم، وقد نالت شهرة عالمية وعربية بين محبي وعشاق الرياضة على كافة المستويات.

وتسابق قناة بي إن سبورت الزمن لتقديم كل ما هو جديد في عالم الرياضة على مستوى العالم، وتقدم وجبة كروية دسمة تتضمن أهم الدوريات والبطولات العربية والخليجية والعالمية، لتنطلق بها نحو القمة في صدارة القنوات الرياضية المتخصصة عبر الفضائيات.

تردد قناة بي أن سبورت 2019 نايلسات :-

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3

Advertisements

نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3

وتضم قناة بي إن سبورت الاخبارية ضمن مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية التى تضم أكثر من 15 قناة، متخصصة في عالم الرياضة، وتحتكر حقوق نقل المباريات الهامة، في كافة أنحاء العالم . وتهتم شبكة قنوات bein بي أن سبورت بالرياضة العربية والدولية.

تردد قناة بين سبورت 2019 عربسات :-

عرب سات 12379 أفقي 27500 5/6

مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية bein sports هي من أشهر القنوات الرياضية المتنوعة التي تقوم ببث الكثير من المباريات الرياضية المختلفة والتي يهتم بها الملايين في الوطن العربي أجمع.

يشار إلى أن قناة بي إن سبورت قد أصبحت صاحبة أعلى نسبة مشاهدة عبر الفضائيات، لتميزها بعرض محتوى إعلامي رياضي هادف موضوعي متجدد تخاطب من خلاله كافة فئات المجتمع العربي حول العالم.