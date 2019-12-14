الأرض على موعد اليوم السبت مع سقوط زخات من الشهب

من المتوقع اليوم السبت، أن يصيب كوكب الأرض زخات من الشهب والتي ستظهر بشكل جلي للعين المجردة في سماء الأرض.

وتوقعت الجمعية الأمريكية للشهب، أن تضرب سقوط الشهب على الأرض سيكون بسرعة 260 ألف كيلومتر في الساعة، وستصادف شهب الجوزاء الأرض وهي تدور حول محورها بحسب ما نشرت "بي بي سي".

وأضافت الهيئة وفقاً لعربي 21، أن أفضل طريقة لمشاهدة هذه الزخات هو الخروج بعيدا عن المدينة، والتمدد على الظهر، لتعويد العينين على الظلام لمدة 30 إلى 40 دقيقة.

وتابعت أنه مرة كل عام تصطدم بالغلاف الجوي نيازك بحجم سيارة فتشكل كرة نارية، ولكنها تحترق قبل أن تصل إلى سطح الأرض.