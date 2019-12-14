إمام مسجد مصري تفيض روحه أمام المصلين

فارق إمام مسجد من قرية مصرية الحياة أثناء أداء صلاة الجمعة مع المصلين، حيث كان يعدهم للخطبة التي تحدث فيها عن اليوم الآخر وسؤال القبر.

وصعد الشيخ "ثابت الصاوي" إلى المنبر وبدأ حديثه عن ضرورة الاستعداد للآخرة والأسئلة في القبر، وعدم الغرور بالدنيا، ثم قال (لمثل هذا اليوم فأعدوا).

ونزل الشيخ من المنبر ثم كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في قراءة الفاتحة لكنه لم يكملها ثم سقط فجأة أمام المصلين الذين حاولوا إنقاذه بشكل سريع قبل أن يعلنوا الخبر الحزين بوفاته وفقاً لموقع المصريون.

وشيع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة جثمان الشيخ ثابت الصاوي وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".