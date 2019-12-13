تراند اليوم : آنجي خوري تعرض كل جسدها أثناء الإستحمام – صورة

رغم ترحيلها من لبنان، وسجنها في دبي وفي سوريا، لا تزال السورية آنجي خوري تستخدم الإثارة والإغراء ولم تتعلم بعد من تجاربها السابقة التي صنفتها تحت خانة شابات آخر زمن اللاتي تعتمدن على أجسادهن لتسليط الضوء عليهن.

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اليوم، نشرت آنجي صورة ظهرت فيها عارية بشكل كامل وفي البانيو أثناء الإستحمام، وكتبت: “نعيمًا”

هذه الشابة اعتقدت أنها ستصبح مشهورة حين تقدم جسدها للكل على السوشال ميديا، ولا تعلم أنها باتت محتقرة من أغلبية الشعوب العربية، لأنها عار على الإمرأة العربية التي تكافح بعقلها للوصول إلى أهم المراكز ولتحقيق حلمها.