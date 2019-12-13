عودة فجر السعيد للكويت - شاهد أول ظهور لها

أعلنت وسائل كويتية، مساء اليوم الخميس، عودة الفنانة فجر السعيد إلى الكويت بعد رحلة علاج استغرقت نحو 6 أشهر في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو أطلت من خلاله لأول مرة على جمهورها قبيل هبوط طائرتها بأحد مطارات الكويت، وأكدت أنها غير مستوعبة عودتها للكويت مرة أخرى، مضيفة "والله ما أدري هو حلم ولا علم، ومش عارفة أقول إيه".

ونشرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها الشخصي في موقع "انستغرام" فيديو للحظة وصول الإعلامية فجر السعيد لمطار سعد العبدالله في الكويت بعد غيابها منذ شهر يوليو / تموز الماضي؛ بسبب تلقيها العلاج.

يذكر أن الفنانة فجر السعيد دخلت غرفة العمليات المركزة عقب تعرضها لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وبعدها سافرت إلى فرنسا وأجرت عدة عمليات جراحية.

والفنانة فجر السعيد تبلغ من العمر 52 عاما، وهي كاتبة دراما ومنتجة وإعلامية كويتية. اشتهرت بكتابتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل.