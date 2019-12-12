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تراند اليوم : طليقة خالد يوسف تنشر صورة جريئة بـ«ملابس النوم » من داخل غرفتها

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طليقة خالد يوسف تنشر صورة جريئة بـ«ملابس النوم » من داخل غرفتها فن تاستك2019-09-04 0 تبليغ

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تم نشره الأربعاء 04 أيلول / سبتمبر 2019 03:13 مساءً

طليقة خالد يوسف تنشر صورة جريئة بـ«ملابس النوم » من داخل غرفتها

لإعلامية المصرية ياسمين الخطيب

الخليج 365:- شاركت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب- طليقة المخرج السينمائي والبرلماني - جمهورها بصورة جريئة لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل غرفتها. 
وحلت ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة بقميص النوم، فيما قال البعض أنه فستان أصفر قصير يشبه "قميص النوم" واعتمدت علي إظهار أنوثتها بعدم وضع ميكب علي وجهها مع الإمساك بشعرها وإسداله علي كتفيها.
وعلقت ياسمين الخطيب علي الصورة قائلة "صنع في مصر ".
ولقيت صورة ياسمين الخطيب، ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "فخر الصناعة المصرية "و "تحيا مصر " و كراش مصر الاول " هو فيه كده " و "حد يخطف قلب حد كدا "، وما بين مهاجمين بألفاظ خادشة بسبب تعمدها إثارة الجدل بصور جريئة.

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