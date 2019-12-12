تعرف على خطيبة الفنان محمد الشرنوبي

أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي، خطبته على راندا رياض مدير أعمال الفنية للمغنية أنغام، أمس الثلاثاء، بحضور عائلي وعدد من الأصدقاء المقربة.

وجمعت راندا رياض بالشرنوبي قصة حب قصيرة، وهي خريجة من كلية الاقتصاد الجامعة البريطانية عام 2011، ومديرة المكتب الإعلامي للمغنية أنغام ومسئولة عن إدارة أعمالها.

بدأت راندا العمل مع المغنية أنغام في شهر يونيو عام 2018، وحاصلة على شهادة مدير فنان محترف من كلية بيركلي الموسيقية الأمريكية.

من جهته نشر محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام صورا من حفل خطوبته العائلية وعلق قائلاً: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة"، ما أثار الخبر صدمة من قبل المتابعين والجمهور، وفقاً لموقع بوابة الأهرام المصرية.

يذكر أن محمد الشرنوبى قدم حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ 28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبي خلال الحفل وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 اغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.