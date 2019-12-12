رابط حجز مسرحية علاء الدين للفنان أحمد عز في موسم الرياض 2019

ننشر لكم متابعينا رابط حجز مسرحية علاء الدين بطولة الفنان أحمد عز في موسم الرياض 2019 والتي سيتم عرضها خلال الأيام المقبلة.

وقال موسم الرياض عبر تويتر: تخيل يجيك مصباح علاء الدين ولا تحقق أمنياتك، في مسرحية علاء الدين ببطولة أحمد عز بتشوف قصة رهيبة ومختلفة.

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ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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وأثبت موسم الرياض في المملكة العربية السعودية نجاحًا ساحقًا حتى قبل الإنطلاق الرسمي له، فقد تم إطلاق المهرجان رسمياً يوم الخميس 17 اكتوبر، وتم افتتاح بعض فعالياته قبل ذلك في اثنين من المواقع الاثنى عشر التي تستضيف المهرجان.

وبحسب تركي الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، حضر أكثر من 250،000 زائر، تلك الفعاليات التي أقيمت قبل ثلاثة أيام من العرض الافتتاحي. وفي تلك الفترة الزمنية، حقق المهرجان عائدات هائلة بلغت 235 مليون ريال (حوالي 62 مليون دولار).

ويساهم موسم الرياض في خطة المملكة العربية السعودية لتعزيز قطاعي الترفيه والسياحة بشكل إيجابي، فقد أثر بشكل كبير على معدلات الإشغال في فنادق الرياض، والتي بلغت 98 بالمائة.

كما وفر الحدث الكبير فرص عمل كبيرة للشباب السعودي، ووفقًا للسعودية جازيت، فقد ساهم في عمل حوالي 24000 شخص في وظائف موسمية ويوفر ويزود أكثر من 22000 متطوع بأجر.

ومن المقرر أن يستمر الحدث حتى 15 ديسمبر ، وسيغطي 12 منطقة رئيسية من العاصمة في جميع أنحاء المدينة، وستوفر كل منطقة شكلًا مختلفًا من وسائل الترفيه.