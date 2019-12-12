تراند اليوم : سما المصري على البحر وهكذا عرضت مؤخرتها الكبيرة – صورة

لا تخجل الرقاصة المصرية سما المصري من الحركات التي تقوم بها على السوشيال ميديا، وتبرز دائمًا جسدها وتحديدًا مؤخرتها وتضع عنوانًا مستفزًا على فيديوهاتها لتجذب المشاهدين لأنها لا تتحدث إلا عن أمور عادية وسخيف وتطل بملابس جريئة جدًا.

سما كانت اتهمت منذ أيام أنها شاذة، ورغم أنها لم ترد على المنتقدين بطريقة مباشرة، لكنها نشرت فيديو وضحت فيه العلاقة بينها وبين صديقتها.

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قد تكون الرقاصة مثيرة أو مستفزة بطريقة نشرها لصورها وعرضها الدائم لؤخرتها لكنها ليست شاذة ولا تقوم بأعمال مشبوهة كما يحاول البعض الترويج.