باقة جميلة من رسائل راس السنة الميلادية 2020

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية مجموعة مميزة من الرسائل والمسجات للعام الجديد السنة الميلادية 2020، حيث بقيت عدة أيام وتغلق سنة 2019 أبوابها ونبدأ سنة جديد مليئة بالطاقة الإيجابية والحب والسعادة والفرح.

جدول حفلات رأس السنة الكريسماس 2020 في مصر.. وأسعارها

واعتاد الناس أن يتمنوا لأصدقائهم وأفراد عائلاتهم وأقاربهم السنة القادمة السعيدة والمزدهرة. لقد حان وقت الاحتفالات عندما اعتاد الناس على التخطيط للالتقاء وقول “أمنيات السنة الجديدة المتقدمة” قبل عام 2020، ليلة 31 ديسمبر.

- كـل عـام وحبك الأجمل، يا مضوي شمعة سـنـيـنـي، كـل عــام وأنــت الأول، فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني.

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني.. لكن ترددت في اللحظة الأخيرة.. خفت أشتاقلك وما أقدرش أشوفك.

بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا.

سنة وره سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

انطلقت مني أحلى التهاني بالعام الجديد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل سنة وانت بخير.

وأيضًا هناك المزيد من هذه الرسائل بمناسبة العام الجديد:

راس السنة مش يوم الاثنين بس اهنينا احنا الاتنين وكل سنة واحنا طيبين.

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راحت سنة بكل ما فيها.. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها.

البقية في حياتك.. ننعي لك.. السنة القديمة.. أعاننا الله جميعا بالصبر والسلوان.

يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني بدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم.

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

وهناك أنماط عديدة لهذه الرسائل:

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر 2019.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد.. كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

أنت بعيد وقلبك بعيد بس بتمنالك عام جديد سعيد.

اليوم: أحبك وبكرة: أعشقك وبعده: أموت فيك و السنة الجديدة: من غيرك ما أقدرش أعيشها.

نصيحة محب.. شوف نفسك السنة دي وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدا سنة جديدة.. بنفس حلوة وبريئة.

ويتساءل العديد من محبي الفنانين والمطربين عن مواعيد إقامة حفلات رأس السنة للعام 2020 في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، حيث ينشط نجوم الغناء بصورة خاصة خلال احتفالات رأس السنة بسبب ما تلقاه تلك الحفلات من جماهير كبيرة.