شاهد: الفنان محمد الشرنوبي يعلن خطوبته على مديرة أعمال

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، خبر عقد قران الفنان المصري محمد الشرنوبي على مديرة أعماله المصرية راندا رياض وهي مديرة المكتب الاعلامي للمغنية أنغام والمسئولة عن إدارة أعمالها الفنية.

واحتفل محمد الشرنوبي بخطوبته على راندا في جو عائلي وبحضور العائلتين وبعض من الأصدقاء المقربة لهم، في منزل عائلة العروس، ونشرت راندا عبر حسابها الشخصي صورةً تجمعها مع خطيبها قائلةً: "أحلى حاجة حصلت لي في حياتي هي وجودك فيها ربنا يخليك ليا، ويارب نفضل مع بعض على طول، بحبك".



الجدير بالذكر أن راندا رياض هي مديرة المكتب الإعلامي للمطربة أنغام، والمسئولة عن أعمالها الفنية، حاصلة على بكالوريوس في مجال الاقتصاد، وعلى شهادة كمدير فنان محترف معتمدة من كلية بيركلي الموسيقية الأمريكية.

من جهته نشر محمد الشرنوبي عبر منصة الإنستغرام صورا من حفل خطوبته العائلية وعلق قائلاً: "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة"، وفقاً لموقع اليوم السابع.

يذكر أن محمد الشرنوبى قدم حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ 28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبي خلال الحفل وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 اغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.