تراند اليوم : بالصوت والصورة +18.. سما المصري تظهر مؤخرتها في الشارع :بحب اقلع بسرعة

بالصوت والصورة +18.. سما المصري تظهر مؤخرتها في الشارع :بحب اقلع بسرعة

بالصوت والصورة +18.. سما المصري تظهر مؤخرتها في الشارع :بحب اقلع بسرعة

بالصوت والصورة +18.. سما المصري تظهر مؤخرتها في الشارع :بحب اقلع بسرعة

نشرت الفنانة سما النصر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في الشارع أثناء هطول الأمطار.

وعلقت سما المصري علي الفيديو قائلة:”أنتو عارفيني باقلع بسرعة اقسم بالله من حلوة المطر كنت هاقلع في الشارع بس انتو عارفين سعيد بيغير عليا بيغير عليا يابيه سعيد اللي بيحميها يا بيه”.

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وظهرت سما المصري في احد المقاطع وهي مبتلة بينما كانت تسير تحت المطر بثياب صيفية وعلقت قائلة: “واذ فجاه الاقي نفسي بعد ماعايم في بحر الغدر اعوم في بحر مدينه نصر…كفايه باه يامصر”.

واضافت سما المصري: “ولا ومن روائع المصريين انهم برضو عايزين يتصوروا معايا في المطر والجو منيل بنيلا…احبيبتي يامصر”.

فيما ظهرت في مقطع اخر وهي تخلع حذائها وتسير حافية تحت المطر قائلة “الكوتش باظ يا بيه”.

وكانت مصر قد تعرضت صباح الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، لأمطار غزيرة تسببت في شلل مروري تام، بعدما غرقت الشوارع وامتلأت بالمياه.