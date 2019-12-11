فندق ماريوت الفرسان أبوظبي يستعد لموسم الأعياد بالعديد من العروض والمفاجآت الرائعة لضيوفه

استعد فندق ماريوت الفرسان أبوظبي لموسم الإجازات والأعياد بتجهيز العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض التي ستضفي الكثير من المتعة على هذا الوقت من العام الذي ينتظره الجميع، لتجعل من خبرة ضيوف الفندق، الشهير بأسلوبه المميز في الاحتفال، ذكريات سعيدة لا تنسى.

يمكنكم تجربة شاي ما بعد الظهيرة بأجوائه التقليدية المحببة في الردهة المزينة لاستقبال الأعياد بالديكورات المبهجة، مع إطلالة على الحديقة العامرة بالمناظر الطبيعية، حيث يقدم كل من الشاي والقهوة مع الحلوى بكميات غير محدودة اعتبارا من الساعة 2:30 ظهرا وحتى 5:30 عصرا مقابل 195 درهم لشخصين، و99 درهم للشخص الواحد.

وسيتاح لمن يقضون ليلة 25 ديسمبر في الفندق، الاستمتاع ببوفيه من الأطباق العالمية المفضلة في مطعم "خيال" الراقي ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً. حيث يضم البوفيه مجموعة مختارة من الأطباق الاحتفالية الموزعة بين ثماني محطات، مع المشروبات الخاصة والموسمية المجانية، كل ذلك بسعر 279 درهم مع مشروبات غازية غير محدودة، 399 درهم شاملة المشروبات الخاصة، و 99 درهم للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة.

أما إن كنت من محبي اللحوم، فعليك حجز طاولة في “ذا جريل" الحائز على جوائز عديدة وأحد أهم مطاعم اللحوم في أبوظبي. إذ يقدم المطعم قائمة من ثلاثة أطباق مطهوة للأعياد، توفر تجربة طعام فاخرة للمحتفلين بالموسم، وذلك من الساعة 6:30 وحتى 10:30 مساءً مقابل 299 درهم، وتظل قائمة الطعام المعتادة متوفرة في الليل.

ولدى مطعم "خيال" تتواصل الاحتفالات لليوم التالي مع برانش يوم 25 ديسمبر على أنغام الموسيقى والأنشطة الترفيهية للعائلات، وحضور مميز لسانتا كلوز (الذي سيوزع الهدايا على الصغار). كما تتضمن وجبة البرانش الدخول المجاني بعد الظهر إلى أبالوسا أو كوتيور بخصم 50 ٪ على جميع المشروبات حتى الساعة 8 مساءً. ويوفر مطعم خيال ثلاث باقات للغداء: 299 درهم مع المشروبات الغازية غير المحدودة، و399 درهم مع المشروبات الخاصة، و 499 درهم للباقة المميزة. ويمكن للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة تناول الطعام مقابل 99 درهم.

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ويقدم لوبي لاونج في فندق ماريوت الفرسان خيارا مريحا تستفيد منه العديد من الأسر، عبارة عن عشاء منزلي فاخر بلا متاعب مع لحم الديك الرومي المطهو جيدا والمُعد مسبقًا واللحوم البريطانية التقليدية والمقبلات، التي تشمل البطاطا الحلوة والجزر والصلصات الشهية وغير ذلك الكثير. وتتوفر أحجام مختلفة للديك الرومي الجاهز هي: 6 كجم مقابل 600 درهم و8 كجم مقابل 700 درهم و 10 كجم مقابل 800 درهم. كما تتوفر اللحوم البريطانية بثلاثة أحجام الأول 5 كيلوجرام مقابل 899 درهم، والثاني من 6 إلى 8 كجم مقابل 1.299 درهم، والثالث مقابل 1499 درهم. ويتعين حجز الطلبات قبل يومين من يوم الاحتفال.

كما يحتفل فندق ماريوت الفرسان أبوظبي أيضًا بالتقويم الشرقي للأعياد يوم 7 يناير 2020 بتجهيز غداء خاص من الساعة 12.30 ظهراً وحتى 4 عصرا في مطعم خيال. ويحفل هذا الغداء بالمأكولات التقليدية اللذيذة، وبالترفيه العائلي، وسحب على جوائز، ولقاء مميز مع سانتا كلوز. كل ذلك مقابل 175 درهماً مع مشروبات غازية غير محدودة، و325 درهماً مع المشروبات الخاصة، و85 درهماً للضيوف الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة.

يرحب الفندق في موسم الإجازات والأعياد بدخول الجميع لأجواء البهجة الخيالية التي تعكسها ديكوراته المفعمة بالرقي والألوان ليعيشوا خبرة ثرية من الترفيه الذي سيمنحهم أجمل ذكريات لهذا الوقت من العام.