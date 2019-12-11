آي باتل: عندما تتحول ألعاب الفيديو إلى واقع مشوّق

تطرح "باتل بارك"، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في الإمارات، لعبة "آي باتل" المتوفرة حصريًا في باتل بارك غنتوت، لتشكّل إضافة نوعية إلى عالم ألعاب القتال والتصويب تتحول فيها ألعاب الفيديو إلى واقع ملموس عبر جمع التكنولوجيا والتشويق لصنع تجربة واقعية مفعمة بالإثارة هي الأكثر تميزًا على مستوى المنطقة.

تقع باتل بارك على بعد 20 دقيقة بالسيارة جنوبًا من مارينا دبي، وتمتد على مساحة 500 ألف قدم مربع من ساحات اللعب المليئة بالمغامرة والتشويق.

وتعد "آي باتل" نظام ألعاب قتالي متطور بدون مقذوفات وبتقنية عالية، مما يجعلها النشاط الترفيهي الأكثر أمانًا. وقد تم استخدام نظام اللعب هذا سابقًا من قبل الجيش لأغراض التدريب، لمدى واقعيته مقارنة بالقتال الحقيقي.

وتعتبر هذه اللعبة النشاط المثالي لحفلات أعياد الميلاد، أو أنشطة تعزيز التواصل والتعاون بين أفراد فريق العمل أو حفلات نهاية العام أو لمجموعات الأصدقاء.

سيحظى الصغار والكبار على حد سواء بأقصى درجات المتعة حيت سيختبرون أروع الأجواء ال حماس ية. ويمكن للمشتركين الاختيار من بين 8 ساحات قتال خارجية بما في ذلك "زومبي واردس"، و"اربن اسولت"، و"جنك يارد“، و"ديزريرت ستورم".

وعلى عكس البينتبول، ليست هناك حاجة لارتداء الملابس والمعدات الواقية أو القلق بشأن الكدمات لأن اللعبة تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء التي تعلم اللاعبين في حال إصابتهم أو إصابة الخصم.

وقد طُورت معدات آي باتل على يد أفضل المهندسين العسكريين السابقين من المملكة المتحدة، باستخدام معدن ألومينيوم متين يستعمل في صنع الطائرات. ويمكن استخدام هذه المعدات في أي طقس، وسواءً في مكان مغلق أو في الهواء الطلق، ليلاً أو نهارًا، ويمكن توفير معدات أخف للصغار ليسهل عليهم حملها.

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وبالرغم من أن ألعاب القتال عبر الانترنت تحظى بشعبية متزايدة، لكنها مثيرة للجدل لكونها تسبب مشكلات لدى الأطفال كالسمنة والخمول والتنمّر الإلكتروني. إلا ان الأطفال في باتل بارك يضعون شاشاتهم جانبًا ليستبدلوها بالركض في المساحة الواسعة، بالإضافة إلى تعزيز العمل الجماعي والمهارات الحركية لذلك تعد آي باتل خيارًا أكثر أمانًا وصحة وبدون ألم مقارنة بالبينتبول، كما وتشكّل آي باتل خيارًا مثاليًا للعب مع أفراد العائلة وصنع ذكريات لا تُنسى.

وقال زياد القصير، مؤسس ومالك باتل بارك: "عندما خطرت ببالي فكرة ابتكار لعبة آي باتل، أردت إعادة صنع تجربة الألعاب عبر الإنترنت في العالم الحقيقي بأدوات قتال تحاكي البنادق الحقيقية مع مجموعة متنوعة من الملاعب لجعل كل لعبة مختلفة. رغبت بإنشاء مساحة حقيقية للأشخاص المهتمين بهذا النوع من الترفيه والتفاعل معًا بعيدًا عن روتين حياتهم اليومية وصخب المدينة. "

توفّر آي باتل منظومة رقمية متكاملة في الوقت الفعلي يكمّل تجربة اللعب من خلال سيناريوهات ألعاب متعددة للاختيار من بينها، وصناديق للتزود بالذخيرة وتجديد الحياة.

ومن المقرر افتتاح المزيد من الفروع ليكون الفرع الثاني في لاست اكزيت الخوانيج والمقرر إطلاقه في يناير 2020، والذي يضم صالة داخلية، متيحًا للاعبين القدوم على مدار العام.

وسواء كان اللاعب محترفًا أو مبتدئًا، توفر باتل بارك ما يناسب كل المستويات، وتشمل الألعاب آي باتل، وبينتبول، وإكس باتل والتي توفر خيارين للعب؛ البحث والتدمير، والتصويب على الهدف.

تبدأ الأسعار من 60 درهمًا إماراتيًا للعبة الواحدة والشخص الواحد لـ آي باتل، و85 درهمًا إماراتيًا للعبة الواحدة والشخص الواحد للبينتبول، و35 درهمًا إماراتيًا للعبة الواحدة والشخص الواحد لـ إكس باتل والتي توفر خيارين للعب؛ البحث والتدمير، والتصويب على الهدف.